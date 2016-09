Cottbuser Krankenhaus für 47 Millionen umgestaltet

Cottbus (dpa/bb) - Das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum expandiert: Für insgesamt 46,9 Millionen Euro ist am Freitag ein völlig neuer Gebäudekomplex eröffnet worden. Neben einer Zentralen Notaufnahme sind ein Mutter-Kind-Zentrum, das Kinder- und Frauenklinik in sich vereint, eine onkologische Tagesklinik sowie ein neuer Haupteingang entstanden, wie eine Kliniksprecherin am Freitag mitteilte. Der erste Spatenstich erfolgte vor knapp drei Jahren.

Das Klinikum gilt als das größte Brandenburger Krankenhaus. Es hat rund 2300 Mitarbeiter und mehr als 1200 Betten. Pro Jahr werden hier rund 100 000 Menschen behandelt.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen