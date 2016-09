Zwischen zwei Flüssen: Neuer Deich von Breese wächst

In der vom Elbe-Hochwasser 2013 besonders schwer getroffenen Ortschaft Breese (Prignitz) wächst der neue Deich. Am Freitag startete Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) mit einem ersten Spatenstich den nächsten Bauabschnitt. Der neue Deich solle Bresse «dauerhaft und wirkungsvoll» schützen.

Die Nähe zum Flüsschen Stepenitz war dem drei Kilometer von der Elbe gelegenen Ort bei der Flut 2013 zum Verhängnis geworden, wie ein Ministeriumssprecher erläuterte. «Bei Hochwasser kann der kleine Fluss nicht in die Elbe abfließen, so dass oftmals ein erheblicher Rückstau entsteht.» 2014 wurde daher eine neue Deichanlage in Angriff genommen. Der jetzt begonnene Abschnitt sichert weitere 845 Meter ab. Die Fertigstellung ist für Oktober 2017 vorgesehen. Dann wird etwa die Hälfte der 4,5 Kilometer Deichanlage neu oder verstärkt sein.