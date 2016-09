Abschlepper zu hoch: Fahrer rammt Brücke

Ein 26 Jahre alter Schlepperfahrer hat mit seinem Fahrzeug auf der A111 eine Brücke gerammt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte er am Donnerstagabend einen Kleintransporter geladen und offenbar vergessen, den Verladekran richtig einzufahren. Während Brücke und Kleintransporter durch den Crash kaum in Mitleidenschaft gezogen wurden, riss ein Hydraulikschlauch. Öl floss auf die Fahrbahn. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit 20 000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen