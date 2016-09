dpa

Auto auf A10 bei Oranienburg ausgebrannt: Zwei Verletzte

Ein brennendes Auto hat auf dem nördlichen Berliner Ring bei Oranienburg (Oberhavel) eine kleine Karambolage ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Wagen am Morgen bei voller Fahrt auf der A10 in Brand geraten. Die Flammen schlugen so hoch, dass auch eine Brücke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dem Fahrer gelang es noch, sein Auto zu verlassen. Ein 74-Jähriger übersah jedoch offenbar den sich in der Folge stauenden Verkehr und krachte mit seinem Wagen in ein vor ihm stehendes Auto. Seine 72 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt. Auch eine im Wagen des Unfallgegners sitzende 90 Jahre alte Frau erlitt Verletzungen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 30 000 Euro.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen