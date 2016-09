Kinder im Linienbus mit Messer bedroht

Weil es ihm offenbar zu laut wurde, hat ein unbekannter Mann Kinder in einem Linienbus in Zehdenick (Oberhavel) mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zog er am Donnerstag die Stichwaffe aus seinem Rucksack und hielt es einer Zwölfjährigen an die Brust. Danach drohte er den anderen Kindern. An der nächsten Haltestelle stieg der Unbekannte aus. Obwohl die Polizei sofort nach dem Mann fahndete, konnte er verschwinden. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 16:30 Uhr

Quelle: dpa

