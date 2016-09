dpa

Deutsch-polnisches Verhältnis hält schwierige Phasen aus

Brandenburgs Europaminister Stefan Ludwig (Linke) blickt in Sachen deutsch-polnisches Verhältnis optimistisch in die Zukunft. «Speziell Polen und Deutschland sind ein sehr gutes Beispiel für ein lebendiges und vielfältiges Verhältnis, das auch schwierige Phasen aushalten kann und sich ständig weiter entwickelt», sagte Ludwig am Freitag bei einem Besuch im polnischen Küstrin. «Diese Dynamik und diese Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander macht uns so schnell keiner nach.» Anlass für Ludwigs Tour durch das Grenzgebiet war das 25. Jubiläum der Nachbarschaftsverträge.

