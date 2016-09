dpa

Geldautomaten gestohlen

Einen kompletten Geldautomaten haben Unbekannte aus einer Bank in Guben (Spree-Neiße) gestohlen. «Der Automat ist komplett aus seiner Verankerung am Boden entfernt und mitgenommen worden», berichtete eine Sprecherin am Freitag über die Tat in der Nacht davor. Wie hoch der Sachschaden ist und ob Geld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen