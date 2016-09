dpa

Städtetag: Ost-Förderung weiter erforderlich

Die Städte in Ostdeutschland sind nach Darstellung des Deutschen Städtetages auch nach Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 auf Förderprogramme des Bundes angewiesen. Hauptgrund sei der wegen des großen Leerstands erforderliche Abriss oder Umbau von Wohnungen, sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy in Potsdam. In der Brandenburger Landeshauptstadt ging am Freitag die zweitägige Herbstsitzung der ostdeutschen Oberbürgermeister zu Ende. Auch in Städten in den alten Bundesländern gebe es wegen sinkender Bevölkerungszahlen einen hohen Finanzbedarf beim Stadtumbau. Während in Westdeutschland einer Prognose zufolge bis 2030 aber nur mit einem Rückgang um etwa 1 Prozent gerechnet werde, seien es im Osten 10 Prozent, sagte Dedy.

