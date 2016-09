Deutsche Ausgabe der türkischen Zeitung «Zaman» vor dem Aus

Die gedruckte Ausgabe der türkischen Zeitung «Zaman» in Deutschland wird zum 30. November eingestellt. Nachdem die Abonnentenzahl der oppositionellen türkischsprachigen Wochenzeitung zuletzt spürbar gesunken ist, ordnete die Geschäftsleitung in Offenbach die offizielle Schließung der Berliner Redaktion an. Ob es mit der Internet-Version «Zaman-online» weitergeht, sei noch unklar. Wahrscheinlich stehe auch hier die Schließung bevor, sagte «Zaman»-Vorstandsmitglied Mustafa Altas am Freitag. Der ehemalige «Zaman»-Chefredakteur und Noch-Kolumnist Süleyman Bag wies daraufhin, dass die aktuelle Situation in der Türkei Auswirkungen bis nach Deutschland habe. Nach dem versuchten Putsch im Juli wurde die türkische Ausgabe der «Zaman» durch die Regierung geschlossen.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen