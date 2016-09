dpa

Sieben Jahre Haft für Mordversuch mit Hantelstange

Für einen Mordversuch an einem Mitgefangenen hat das Landgericht Cottbus einen Häftling zu zusätzlichen sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Freitag als erwiesen an, dass der 25-Jährige das 24 Jahre alte Opfer mit einer Hantelstange töten wollte. Die Attacke war im Sommer vergangenen Jahres in einem Sportraum der JVA Cottbus-Dissenchen geschehen.

Andere Gefangene hatten damals verhindert, dass der 25-Jährige weiter auf den Mann einschlägt. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Angeklagte hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt und den Übergriff als Tat im Affekt dargestellt. Dieser Version glaubte das Gericht nicht und schloss sich der Sicht der Staatsanwaltschaft an.

Der 25-Jährige stammt aus Afrika. Sein Verteidiger hatte im Prozess gesagt: «Der Angeklagte fühlte sich verfolgt.» Kurz vor der Tat - so hat es der Häftling geschildert - sei er im Sportraum erneut provoziert worden. Er sei deshalb wütend gewesen und habe zugeschlagen. Das Opfer konnte sich vor Gericht an den Tatverlauf selbst nicht mehr erinnern. Beschimpft habe er den Angeklagten im Gefängnis nicht, betonte er. Er sei davon ausgegangen, dass er bis zu dem Tattag ein gutes Verhältnis zu dem Angeklagten gehabt habe.

