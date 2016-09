Regierungschef Müller: Lieber Piraten als AfD

Eine Woche vor der Abgeordnetenhauswahl gibt Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) Tipps für Protestwähler. «Es wäre mir lieber, weiterhin eine Hand voll Piraten im Abgeordnetenhaus zu haben, als eine Fraktion von Rechtspopulisten, deren Programm es ist, Menschen gegeneinander auszuspielen», sagte er dem Wochenendmagazin der «taz» (Samstag). Nach aktuellen Umfragen werden die Piraten bei der Wahl am 18. September allerdings nicht noch einmal ins Parlament einziehen. Sie werden seit Monaten nur noch unter «sonstige» geführt.

Politisch bleibe von der Piratenfraktion nicht viel, sagte Müller. Sie hätten digitale Themen vorangebracht. Vor allem werde er sich aber an kuriose Momente erinnern: «Ich glaube, es hat vorher nie einen Redner in kurzen Hosen am Pult des Abgeordnetenhauses gegeben.»