dpa

Eisbären wollen den Gruppensieg in der Champions League

Nach dem Erreichen der K.o.-Runde in der Champions Hockey League schonen die Eisbären Berlin einige Spieler in der letzten Gruppenpartie. Vor dem Spiel am Samstag (17.00 Uhr/ laola1.tv) im finnischen Lappeenranta traten Stürmer Julian Talbot wegen Hüftproblemen und Eishockey-Nationalverteidiger Frank Hördler zur Regeneration die Heimreise an. Zudem soll Ersatztorwart Marvin Cüpper in Finnland Spielpraxis bekommen. «Wir wollen auch dort gewinnen», kündigte Eisbären-Trainer Uwe Krupp an. «Das Weiterkommen war aber das Wichtigste», sagte der Coach.

Am Donnerstag hatten sich die Eisbären mit einem 5:2 gegen Lulea Hockey in Schweden den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Von dort reiste das Team am Freitag weiter nach Finnland. Mit einem Sieg ohne Punktverlust würde Berlin Gruppensieger werden und in der kommenden Runde auf einen vermeintlich schwächeren Gruppenzweiten treffen.

Am kommenden Freitag startet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in ihre neue Saison. Die Eisbären spielen dann zu Hause gegen die Straubing Tigers.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen