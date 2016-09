Motorrollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorrollerfahrer in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin hatte den 60-Jährigen am Donnerstagabend beim Abbiegen vom Ritterlandweg mit ihrem Auto angefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallursache war unklar.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen