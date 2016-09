Weihnachtsservietten-Produktion in Neuruppin

Weihnachtsmänner, Schneeflocken, Tannenbäume und Schneemänner: Gut drei Monate vor Weihnachten läuft die Serviettenproduktion im Neuruppiner Werk der Victorgroup Frechen (Nordrhein-Westfalen) auf vollen Touren. Insgesamt würden in Neuruppin pro Jahr rund 15 Millionen Servietten-Packungen zu den unterschiedlichsten Anlässen hergestellt, sagte Produktionsleiter Hans Jürgen Rensch.

Sie gehen an Kunden in ganz Europa, vor allem an große deutsche Einzelhandels-Ketten. Seit kurzem werden Neuruppiner Servietten auch auf dem US-amerikanischen Markt verkauft. Die Kunden können vorab ihre Motive auswählen - die Kataloge seien mit mehreren hundert gefüllt, sagte Rensch. Allein zu Weihnachten gebe es rund 50.