Radfahrer stürzt in Neukölln und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Berlin-Neukölln schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit Kopf- und inneren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie es am Donnerstagabend zu dem Sturz in der Karl-Marx-Straße kam, war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Freitag, 9. September 2016 07:30 Uhr

Quelle: dpa

