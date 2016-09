dpa

Senat prüft Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn

Berlin (dpa/bb) - Auf der seit 1980 stillgelegten Berliner Siemensbahn in Charlottenburg und Spandau könnten in einigen Jahren wieder S-Bahn-Züge fahren. Für eine eventuelle Inbetriebnahme seien aber noch viele Fragen zu klären, antwortete Verkehrsstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) auf eine Anfrage der CDU im Abgeordnetenhaus. Die Verwaltung wolle wegen der wachsenden Einwohnerzahl untersuchen, wie Siemensstadt, die Insel Gartenstadt, die Wasserstadt Oberhavel und weitere Viertel besser erschlossen werden können. Das schließe die Siemensbahn ein. Die Trasse war zuletzt durch die Pläne für das Tegeler Flughafengelände wieder in den Blickpunkt geraten.

