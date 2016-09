dpa

Yael Ronen stellt am Gorki neues Stück «Denial» vor

Die preisgekrönte israelische Regisseurin Yael Ronen stellt heute im Berliner Gorki Theater ihr neues Stück «Denial» vor. In den episodischen Szenen geht es aus unterschiedlichen Blickwinkeln um das Verleugnen und Verdrängen. Themen sind etwa die politische Verfolgung im Iran oder der Nahost-Konflikt, aber auch die still akzeptierte Gewalt im Familienkreis. Die 39-jährige Theatermacherin lebt in Berlin und Tel Aviv. Ihre Inszenierung «The Situation» wurde kürzlich in der Kritikerumfrage der Zeitschrift «Theater heute» zum Stück des Jahres gewählt.

