dpa

Lindenberg für die Leinwand: Drehbuch wird gefördert

Das Leben von Rockstar Udo Lindenberg (70) soll fürs Kino verfilmt werden. Wie die Filmförderungsanstalt am Donnerstag in Berlin mitteilte, unterstützt sie ein «Biopic über den Werdegang vom kleinen Jungen aus Gronau zum Rockstar Udo Lindenberg». In ihrer jüngsten Sitzung habe sie 30 000 Euro für die Förderung des Drehbuchs vergeben. Autoren sind Christian Lyra und Sebastian Wehlings, Produktionsfirma ist die Letterbox Filmproduktion GmbH.

Lindenberg steht seit rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne und gilt als Pionier der deutschsprachigen Rockmusik. In diesem Jahr veröffentlichte er sein 35. Studioalbum und beendete seine dreijährige Stadiontournee. Eine neue Hallen-Tour kündigte Lindenberg bereits für nächstes Jahr an. Zuvor feiert in seiner Wahl-Heimat Hamburg, wo er im Hotel «Atlantic» lebt, sein bisheriges Berlin-Musical «Hinterm Horizont» Premiere.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 19:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen