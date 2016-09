Union muss gegen Karlsruhe ohne Neuzugang Hedlund auskommen

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss im Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf den schwedischen Neuzugang Simon Hedlund verzichten. «Er wird nicht im Kader stehen», verriet Trainer Jens Keller zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr) in der Alten Försterei. «Simon ist muskulär müde. Wir haben vielleicht andere Trainingsabläufe als in Schweden», erklärte Keller: «Er braucht noch Anpassungszeit, die er von uns bekommt. Er spielt das erste Mal im Ausland.»

Hedlund war in der vergangenen Woche kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg Boras für die geschätzte Union-Rekordablösesumm von 850 000 Euro bis 2020 verpflichtet worden. In den vergangenen Tagen trainierte der frühere U21-Auswahlspieler seines Landes bei Union nur individuell.

Gegen die Karlsruher, die wie Union nach drei Spieltagen noch sieglos sind, soll aber Angreifer Philipp Hosiner wieder den Sprung in den Kader schaffen. Der österreichische Neuzugang war nach seinem Debüt am ersten Spieltag beim VfL Bochum (1:2) wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Neben Hedlund muss der Tabellen-13. aber auch auf Verteidiger Benjamin Kessel (Fußbruch) sowie die Offensivspieler Sören Brandy, Benjamin Köhler (beide Knieprobleme) und Raffael Korte (Trainingsrückstand) verzichten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 16:20 Uhr

Quelle: dpa

