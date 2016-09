dpa

Elf Menschen in Berlin ertrunken

In diesem Jahr sind in Berlin bisher mindestens elf Menschen ertrunken. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Neun der Ertrunkenen waren Männer, bei den zwei anderen war das Geschlecht nicht bekannt. Sieben der tödlichen Unfälle ereigneten sich in Flüssen und Kanälen, vier in Seen. Bundesweit sind in den ersten acht Monaten des Jahres laut DLRG bisher mindestens 425 Menschen ertrunken, das waren 46 mehr als im Vorjahr. 56 davon waren Flüchtlinge, das sind bereits nach acht Monaten mehr als doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2015. Auch zwei der elf in Berlin Ertrunkenen waren Geflüchtete.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 15:40 Uhr

Quelle: dpa

