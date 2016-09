Hotels über den Tisch gezogen: Polizei nimmt Zechpreller mit

Die Polizei hat im Landkreis Märkisch-Oderland einen Betrüger geschnappt, der in mehreren Hotels und Pensionen die Rechnung nie bezahlt hat. Als der 49-Jährige die Masche am Mittwoch bei einer Ferienwohnung in Neuenhagen wieder abziehen wollte, wurde ihm das zum Verhängnis, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. «Er konnte keine Ausweise vorlegen. Deshalb nahmen ihn die Polizisten mit zum Revier», erklärte ein Sprecher. «Bei der Durchsuchung der Person fand die Polizei mehrere Schlüssel und Rechnungen von Hotels und Pensionen.» Schließlich kam heraus, dass mehrere Staatsanwaltschaften an ihm interessiert sind. Weil er bei seiner Festnahme auch noch betrunken war, kam er erst einmal in die Ausnüchterungszelle.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 15:30 Uhr

Quelle: dpa

