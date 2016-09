dpa

Gesetzesänderung beschlossen: Künftig Notfallsanitäter

In Berlin sollen künftig auch Notfallsanitäter in Rettungswagen mitfahren. Das ist eine der wesentlichen Änderungen des Rettungsdienstgesetzes. Es wurde am Donnerstag als letztes Gesetz in dieser Legislaturperiode vom Berliner Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit der rot-schwarzen Regierungsfraktionen gebilligt. Eine vorausgegangene Änderung des Bundesgesetzes hatte diese Novellierung erforderlich gemacht. Der mit mehr Kompetenzen ausgestattete und besser ausgebildete Notfallsanitäter soll das Berufsbild der Rettungsassistenten ablösen.

In der letzten Plenarsitzung vor der Wahl eines neuen Landesparlamentes am 18. September wurden per Dringlichkeit noch zahlreiche Anträge und Vermögensgeschäfte abgestimmt. Der Abstimmungsmarathon erfolgte jeweils ohne Beratung und Debatte.

Quelle: dpa

