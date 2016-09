dpa

Anlagebetrug in Millionenhöhe: Mutmaßliche Bande vor Gericht

Als falsche Aktienhändler sollen drei Männer für ein Anlagesystem mit angeblich hohen Gewinnen geworben und etwa 1,5 Millionen Euro erschlichen haben. Neun Monate nach ihrer Festnahme hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen die 27- bis 32-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in 835 Teilakten zur Last. Einer der Männer kündigte zu Prozessbeginn am Donnerstag eine Aussage am zweiten Verhandlungstag an.

Auf Partys, in Clubs und in sozialen Netzwerken hätten die Männer ihre Opfer gefunden und Anlagebeträge bis zu 2500 Euro kassiert, heißt es in der Anklage. Über Anzeigen und Mundpropaganda sei verbreitet worden, dass sich Anlagen schnell verdoppelten. Insgesamt hätten die mutmaßlichen Betrüger knapp 2 Millionen Euro erlangt - davon hätten sie lediglich 357 000 Euro an Anleger zurückgezahlt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um ein gigantisches Schneeballsystem gehandelt habe.

Im Dezember 2015 waren die Angeklagten nach Wohnungsdurchsuchungen festgenommen worden. Der Prozess wird am 13. September fortgesetzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen