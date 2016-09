dpa

Polizei sucht Juwelier-Räuber: Video veröffentlicht

Nach einem Überfall auf einen Juwelier am Kudamm in Berlin-Charlottenburg sucht die Berliner Polizei mit Fotos und einem Video nach zwei Räubern mit Axt und Hut. Die am Donnerstag veröffentlichten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen Mann im dunklen Anzug mit Brille und Hut, der sich als Kunde ausgab. Sein Komplize mit der Axt trug ebenfalls Brille, einen dunklen Sakko und eine Schiebermütze. Sie waren unmaskiert.

Die Unbekannten hatten am 28. August zugeschlagen. Zunächst ließ sich der vermeintliche Kunde Uhren zeigen. Er zog eine Waffe, als sein Komplize mit der Axt hinzukam. Dann forderten beide die Angestellten auf, das Schaufenster zu öffnen, um Schmuck aus der Auslage zu stehlen. Bei dem Überfall erlitt ein Sicherheitsmitarbeiter eine Schnittwunde im Nacken durch die Axt, eine Verkäuferin erlitt einen Schock. Die Täter entkamen zu Fuß. Nahe dem Tatort ließen sie ein Auto zurück, das sich nach dem Überfall nicht starten ließ.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

