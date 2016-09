dpa

Olympiasieger Röhler fordert Diamond-League-Meeting

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat ein Meeting der Diamond League in Deutschland gefordert. «Die Hauptbühne der Leichtathletik, die Diamond League, muss einfach in Deutschland etabliert werden», sagte Röhler am Donnerstag in Berlin am Rande zu Dreharbeiten für einen Werbefilm. «Das muss wie das ISTAF einfach nach draußen getragen werden. Die Menschen sollen das sehen», betonte der 24-Jährige.

In Deutschland hat sich das ISTAF in Berlin als größtes Meeting in der Leichtathletik seit Jahren etabliert. Es ist aber nicht Teil der 14 Turniere in der Diamond League, sondern gehört zur zweitklassigen World-Challenge-Serie.

