dpa

Hertha BSC verlängert mit Manager Preetz vorzeitig bis 2019

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Vertrag von Manager Michael Preetz vorzeitig bis 2019 verlängert. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sei dies auf der Präsidiumssitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen worden. «Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit mit Michael Preetz, der damit auch in den nächsten Jahren Hertha BSC erfolgreich weiter entwickeln wird», wird Präsident Werner Gegenbauer auf der Club-Homepage zitiert.

Der 49 Jahre alte Preetz übernahm 2009 von Dieter Hoeneß den Posten des Managers beim Hauptstadtclub. Er verantwortete zwei Abstiege der Berliner ebenso mit wie die erfolgreiche Vorsaison, die der Club auf Platz sieben beendete.

Über die Vertragsverlängerung hatte zuvor die «Bild» berichtet. Der Club habe eine einseitige Option gezogen, bestätigte Preetz. «Ich werde mich weiter in die Arbeit stürzen. Wir haben einen Berg von Arbeit vor uns», sagte der frühere Torjäger zwei Tage vor dem Spiel beim FC Ingolstadt.

Preetz Ziel ist es, Hertha weiter in der ersten Liga zu etablieren und zu einem positiven Imagewandel des Hauptstadtclubs beizutragen. «Es geht auch darum, etwas aufzubauen, die Mannschaft weiter zu entwickeln und die gute Vorsaison zu bestätigen», sagte der Geschäftsführer Sport. «Wir müssen daran arbeiten, die Rahmenbedingungen für Hertha weiter zu verbessern.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 13:40 Uhr

