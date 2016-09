Berlin Volleys verpflichtet zwei neue Assistenz-Trainer

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys geht mit zwei Assistenz-Trainern in die am 22. Oktober beginnende Bundesliga-Saison. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der Brasilianer Lucio Oro der neue Co-Trainer von Chefcoach Roberto Serniotti. Oro tritt die Nachfolge des Japaners Koichiro Shimbo an, der einen Cheftrainerposten in seiner Heimat annahm. Der Italiener Manlio Puxeddu war bislang vornehmlich in der Nachwuchsförderung tätig. Bei den Volleys soll der 42-Jährige neben der Jugendarbeit auch die gegnerischen Teams beobachten.

Der Triple-Sieger aus Berlin startet am 16. Oktober mit der Super-Cup-Begegnung gegen Friedrichshafen in die neue Pflichtspielsaison. Eine Woche später treten die Volleys zum Bundesliga-Start beim TV Ingersoll Bühl an.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen