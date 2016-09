dpa

Bildungsministerium: Schulranzen sollte nicht zu schwer sein

Schulranzen für Grundschüler sollten laut dem Brandenburger Bildungsministerium zehn bis zwölf Prozent des Körpergewichtes des Kindes nicht überschreiten. Bei einem Körpergewicht von 25 Kilo sollte die Tasche ein Gewicht von höchstens drei Kilogramm haben, teilte das Ministerium auf Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag mit. In den meisten Schulen könnten Bücher oder Sportsachen aufbewahrt werden. So gebe es abschließbare Spinde, spezielle Kellerräume, Schränke in den Klassenzimmern oder Ablagemöglichkeiten unter Schulbänken. In Härtefällen könnten Schüler auch einen zweiten Satz an Unterrichtsbüchern erhalten, den sie zu Hause aufbewahren.

