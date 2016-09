Merkel: Müssen bei Digitalisierung besser werden

Deutschland muss bei der Digitalisierung seiner Verwaltung nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf allen Ebenen schneller vorankommen. Beim Kontakt der Bürger mit Ämtern könne noch vieles besser werden, sagte sie am Donnerstag beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Landkreistags. Da müssten Kommunen, Länder und Bund «etwas schneller vorankommen». «Ich möchte nicht, dass wir da eines Tages eine Art Entwicklungsland werden», mahnte Merkel.

Zugleich lobte die Kanzlerin die Landkreise für eine «gute, konstruktive, manchmal ein bisschen kontroverse, aber immer produktive Zusammenarbeit». Was sie bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bisher geleistet hätten, sei beeindruckend. Zugleich hätten die Landkreise - einige schrumpfend, andere enorm wachsend - ganz unterschiedliche Probleme und bräuchten unterschiedliche Unterstützung. «Das gerecht zu betrachten, ist eine schwierige Frage», räumte die Kanzlerin ein und verwies auf Sonderhilfen für Investitionen in besonders finanzschwachen Regionen.

Der Deutsche Landkreistag feierte in der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt seine Gründung vor 100 Jahren. Mitglieder des kommunalen Spitzenverbandes sind die 295 deutschen Landkreise. Sie vertreten nach eigenen Angaben drei Viertel der kommunalen Aufgabenträger, rund 96 Prozent der Fläche und mit 55 Millionen Einwohnern auch 68 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Der Landkreistag wird von Bundestag und Ministerien an Gesetzesvorhaben beteiligt, die die Kommunen berühren.