100 Jahre Landkreistag: Festakt mit Merkel

Mit einem Festakt in Berlin feiert der Deutsche Landkreistag heute seine Gründung vor 100 Jahren. Zum Jubiläum in der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (beide CDU) sprechen.

Der kommunale Spitzenverband war am 8. September 1916 mitten im Ersten Weltkrieg gegründet worden. Seine Mitglieder vertreten nach eigenen Angaben drei Viertel der kommunalen Aufgabenträger, rund 96 Prozent der Fläche und mit 55 Millionen Einwohnern auch 68 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Die Stadtstaaten sind nicht vertreten.

Der Landkreistag wird von Bundestag und Ministerien an Gesetzesvorhaben beteiligt, die die Kommunen berühren.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 01:00 Uhr

Quelle: dpa

