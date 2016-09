Neuruppiner Tempelgarten wird hübsch gemacht

Der im 18. Jahrhundert entstandene Tempelgarten in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wird weiter hübsch gemacht. Mit rund 550 000 Euro Fördermitteln aus einem Bund-Länder-Programm zum Denkmalschutz sollen unter anderem weitere Wege erneuert werden. Das teilte das Infrastrukturministerium am Mittwoch in Potsdam mit.

«Das historische Areal gehört mit seinen orientalischen, barocken und klassizistischen Stilelementen zu den ungewöhnlichsten Parkanlagen im Land Brandenburg», sagte Ministerin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch.

In den vergangenen Jahren hatte es bereits mehrere Schritte zur Sanierung der Anlage gegeben. So wurden der Apollotempel, die Westmauer und das Caféhaus sowie ein Teil der Wege erneuert. Friedrich der Große (1712-1786) hatte als junger Kronprinz den Garten ab 1735 anlegen lassen. Seine heutige Gestalt erhielt der Tempelgarten gegen 1850.

