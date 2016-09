dpa

Hasselfeldt: Sorgen wegen Flüchtlingen nicht ignorieren

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat gemahnt, Sorgen vieler Bürger wegen der ins Land gekommenen Flüchtlinge nicht zu ignorieren. So sei die Vollverschleierung islamischer Frauen kein Massenphänomen. «Aber täuschen wir uns nicht: Für die Bevölkerung ist es ein ernsthaftes Problem», sagte Hasselfeldt in der Generaldebatte zum Haushalt 2017 am Mittwoch im Bundestag. Man müsse doch sagen dürfen, dass dies tatsächlich ein Integrationshindernis sei, und über Einschränkungen etwa in Gerichten und Schulen reden.

Für die CSU gelte weiter ein Dreiklang aus Humanität, Begrenzung und Integration. Dabei sei im vergangenen Jahr deutlich geworden, dass Aufnahme- und Integrationskraft Deutschlands Grenzen hätten. Seitdem habe die Koalition etwa mit schärferen Asylgesetzen viel erreicht. Angesichts von Verunsicherung auch wegen der Globalisierung sollten verantwortliche Politiker deutlich machen, dass es «keine einfachen und schnellen Antworten» gebe. Gerade in unsicheren Zeiten sei es nötig, eine solide Haushaltspolitik mit Investitionen in Bildung und Infrastruktur fortzusetzen. «Da brauchen wir keinen Kurswechsel.»

