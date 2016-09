dpa

Kurz vor Wahl: Müller und Henkel betonen Vertrauen

Eineinhalb Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl haben die ansonsten oft zerstrittenen Koalitionspartner SPD und CDU einander ihr Vertrauen versichert. Die Spitzenkandidaten beider Parteien - der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Innensenator Frank Henkel (CDU) - heben in einem Doppel-Interview in der «Bild»-Zeitung und in der «B.Z» (Mittwoch) die absolute Verlässlichkeit gemeinsamer Absprachen hervor. Die Vertrauensbasis stimme, betonen Müller und Henkel.

Diese Betonung fällt auf, weil vor allem Müller im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, das Vertrauensverhältnis zur CDU sei schwierig und belastet. Henkel hatte Müller im Gegenzug vorgeworfen, im Fall der Ausweitung von Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen sein im Senat gegebenes Wort später nicht durchgesetzt zu haben.

In dem Interview bleibt der SPD-Spitzenkandidat die Antwort schuldig, warum er trotz Vertrauen die Koalition mit der CDU nach der Wahl nicht fortsetzen will. Antwort Müller: «Ich habe ganz klar für ein rot-grünes Zweierbündnis geworben.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 10:40 Uhr

Quelle: dpa

