Vier Verletzte bei Attacke in Wedding

Bei einer Auseinandersetzung sind in Berlin-Wedding vier Männer verletzt worden. Die 19 bis 26 Jahre alten Männer saßen in der Nacht zum Mittwoch in der Müllerstraße auf dem Gehweg neben ihrem abgestellten Wagen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sei eine etwa zehnköpfige Gruppe auf sie zugelaufen und habe sie mit Reizgas besprüht. Außerdem wurden den Angaben zufolge Steine auf das Fahrzeug geworfen. Die vier Angegriffenen flüchteten.

Als sie mit alarmierten Polizisten zurückkamen, fanden sie ihr Auto ein Stück weiter stark beschädigt vor. In der Nähe des Tatortes wurden in einem Fahrzeug sechs Tatverdächtige im Alter von 19 bis 52 Jahren vorläufig festgenommen. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 10:30 Uhr

Quelle: dpa

