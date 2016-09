dpa

Krimi-Experte: «Der Schweden-Boom flaut ab»

Die großen Zeiten der Schweden-Krimis sind nach Ansicht des Krimi-Experten Andreas Hoh vorbei. «Der Schweden-Boom flaut langsam ab», sagte der Leiter des Münchner Krimifestivals kurz vor dem Start an diesem Samstag (10. September). «Die ganz Großen produzieren keine neuen Krimis mehr.» Ein ganz Großer des Schweden-Krimis, Henning Mankell, starb im vergangenen Jahr an Krebs. «Der Boom hat wahnsinnig viele Nachahmer zur Folge gehabt und die haben an die Qualität der großen, schwedischen Autoren nicht mehr rangereicht.»

Inzwischen liegen nordamerikanische Autorinnen wie Karin Slaughter, Tess Gerritsen und auch wieder Joy Fielding («Lauf, Jane, lauf!») im Trend - «die blutrünstigen Frauen», wie Hoh sagte. «Krimis aus Übersee haben wieder eine kleine Renaissance.»

Das Münchner Krimifestival startet an diesem Samstag mit einer Lesung des Schauspielers Miroslav Nemec. Der Münchner ««Tatort»-Kommissar» stellt seinen ersten Roman mit dem Titel «Die Toten von der Falkneralm» vor.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 08:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen