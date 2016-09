dpa

Theodor-Wolff-Preis wird vergeben

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) verleiht heute den begehrten Theodor-Wolff-Preis. Erstmals werden die Sieger für den Journalistenpreis der deutschen Zeitungen erst am Tag der Preisverleihung gewählt und am Abend bekannt gegeben. Bei einer Vorauswahl hatte die Jury in vier Kategorien jeweils drei Veröffentlichungen nominiert. Diese zwölf Artikel stammen von insgesamt 15 Autoren.

Der Preis wird in den Sparten «Lokales», «Meinung» sowie «Reportage» verliehen. Die vierte Sparte ist das «Thema des Jahres», das für die Jury dieses Mal «Flüchtlinge» ist. Die Auszeichnungen sind je Sparte mit 6000 Euro dotiert. An der Ausschreibung hatten sich 400 Journalisten beteiligt, wie der BDZV mitteilte. Die Festrede hält Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU).

Die renommierte Auszeichnung erinnert an den langjährigen Chefredakteur des legendären «Berliner Tageblatts», Theodor Wolff (1868-1943), der 1933 vor den Nazis ins französische Exil fliehen musste, dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert wurde. Er starb 1943 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 02:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen