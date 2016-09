AfD-Spitzenkandidat gegen Flüchtlings-Integration

Der Berliner AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski hat sich in einer rbb-Talkrunde gegen die Integration von Flüchtlingen ausgesprochen - und die Empörung aller anderen Spitzenkandidaten auf sich gezogen. «Ausbilden ja, aber doch nicht integrieren», sagte er am Dienstagabend. Flüchtlinge müssten darauf vorbereitet werden, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn der Fluchtgrund vorbei sei. «Aber wir wollen sie doch nicht hierbehalten», sagte er. Vor allem Regierungschef Michael Müller (SPD) griff ihn daraufhin offensiv an: «Sagen Sie doch mal, was Sie genau wollen», forderte er.

Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop betonte: «Wir brauchen Integration vom ersten Tag an. Wir brauchen Sprachkurse, Wohnungen.» CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel schränkte etwas ein: «Alle Menschen, die Bleiberechtsperspektive haben, müssen integriert werden», forderte er.

Ob er die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstütze, beantwortete Henkel ausweichend. Dafür machte Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer deutlich: Merkel dürfe nicht für ihren Satz «Wir schaffen das» kritisiert werden - aber dafür, dass sie Länder und Kommunen bei der Integration nun nicht ausreichend unterstütze.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 22:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen