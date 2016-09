dpa

«Bild»-Sommerfest in Berlin - mit Bundeskanzlerin

Die Bundeskanzlerin bestaunte die Olympia-Goldmedaille von Turner Fabian Hambüchen und unterhielt sich gut mit Entertainer Thomas Gottschalk: Prominente aus Politik, Medien und Sport sind am Dienstag zum Sommerfest der «Bild»-Zeitung in Berlin gekommen. Auf der Gästeliste für das Fest in der Zentrale des Medienhauses Axel Springer standen auch Vizekanzler Sigmar Gabriel, Außenminister Frank Walter Steinmeier (beide SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Angekündigt waren zudem die Schauspielerinnen Veronica Ferres, Maria Furtwängler und Sandra von Ruffin. Die Sportwelt vertraten unter anderem auch die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst - ebenfalls umschwärmt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 20:40 Uhr

