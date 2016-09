Füchse Berlin erreichen Finale der Club-WM

Die Füchse Berlin haben das Finale der Handball-Club-WM erreicht. Der Überraschungssieger des Vorjahres gewann am Dienstag in Doha das Halbfinale gegen Rekord-Asienmeister Al Sadd deutlich 32:26 (15:12). Im Endspiel treffen die Berliner am Donnerstag (18.00 Uhr) auf Paris St. Germain. Der französische Meister hatte im ersten Semifinale Kielce aus Polen mit 29:25 bezwungen. Bester Berliner Schütze war Rechtsaußen Hans Lindberg mit neun Toren.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich die Füchse beim 9:6 einen kleineren Vorsprung. Der Club-Weltmeister von 2002 hielt dagegen. Durch das 15:12 durch Lindberg gingen die Berliner aber mit einem Drei-Tore-Puffer in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzten sich die Füchse zwischenzeitlich auf 19:13 ab. Wie am Vortag beim Erfolg gegen Doha bewies Nationaltorhüter Silvio Heinevetter auch gegen Al Sadd seine Klasse. Auch in der Offensive überzeugte der Titelverteidiger mit dem agilen Dänen Lindberg und dem wurfgewaltigen Petar Nenadic. Beim Stand von 22:16 für die Füchse nahm Al Sadd eine Auszeit (42.). Das fruchtete: Das Team aus Katar verkürzte den Rückstand auf drei Treffer. Mehr ließen die Füchse aber nicht mehr zu. Gegen Ende baute der Hauptstadtclub seinen Vorsprung wieder aus und gewann hochverdient.

