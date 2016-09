dpa

Polizei hebt große Drogenplantage aus

Die Polizei hat in Kyritz an der Knatter (Ostprignitz-Ruppin) am Dienstag eine große Cannabis-Plantage ausgehoben. Die Beamten stießen auf eine Indoorplantage von mehr als 600 Cannabispflanzen und eine größere Menge Marihuana. Der Besitzer des Gebäudes, ein 34-jähriger Mann, wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte die Polizisten zu dem Gebäude geführt. Ob ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen beantragt wird, war zunächst noch unklar.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 18:20 Uhr

Quelle: dpa

