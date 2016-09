dpa

Merkel lobt Berlin - und schweigt zur AfD

Zwei Tage nach dem Absturz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hinter die AfD sprach die Kanzlerin mit Berliner Unternehmern. Viele fragten sich zuvor: Wird sie etwas zu den Debatten über die Zukunft der Union sagen?

Berlin (dpa/bb) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung die Entwicklung Berlins gelobt, aber Bemerkungen zur aktuellen Krise ihrer Partei vermieden. «Es gab Jahre, da hat man nur darüber gesprochen, wie man schön feiert», sagte Merkel am Dienstag mit Blick auf die Partymetropole aus den Zeiten des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD). Inzwischen sei das Klima in der Hauptstadt anders und es gebe Wirtschaftswachstum und Diskussionen über Zukunftsstrategien. «Hier ist was in Gang gekommen.»

Bei der Gesprächsrunde mit rund 100 Berliner Wirtschaftsvertretern in der CDU-Zentrale wurde die schwierige Lage der Partei angesichts der Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD nicht angesprochen. Keiner der Unternehmer stellte eine Frage zu dem Thema. Am Montag hatte Merkel die Verantwortung für das Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, aber zugleich den Kurs bei ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik für richtig erklärt.

Stattdessen standen die Probleme mit Berliner Behörden, die schwierige Suche nach qualifizierten Angestellten, die Schulung von Flüchtlingen, die Digitalisierung in Europa und der Mindestlohn im Mittelpunkt. Ein Unternehmer schimpfte, auf Baugenehmigungen müsse man bis zu zwei Jahre warten. «Wie soll man da investieren?» Ein anderer klagte, die Jobcenter schickten ihm keine Leute.

Merkel versprach mehrfach, man werde sich kümmern, witzelte unter dem Gelächter der Anwesenden: «Ich ruf nochmal wo an» und wehrte einmal ab: «Ich will Ihnen da keine falschen Hoffnungen machen.» Der CDU-Spitzenkandidat, Innensenator Frank Henkel, forderte erneut ein zentrales Bürgeramt für die ganze Stadt, das unabhängig von den Bezirken an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden erreichbar sein sollte.

Zum Abschluss appellierte die Kanzlerin an die CDU-nahen Unternehmer, im Bekanntenkreis zum Wählen zu motivieren und sagte: «Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die demokratischen Parteien.» In Mecklenburg-Vorpommern hatte die höhere Wahlbeteiligung allerdings gerade die relativen Verluste von CDU und SPD bewirkt.

Merkel hat im aktuellen Wahlkampf bislang in Berlin nur an einem Wahlparteitag der Landes-CDU teilgenommen. Vier Tage vor der Abgeordnetenhauswahl am 18. September spricht sie bei einer Kundgebung in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die Berliner CDU steht in den letzten Umfragen geschwächt da und könnte aus der Landesregierung fliegen.

