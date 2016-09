Europaweiter Schlag gegen Schleuser

Eine internationale Bande, die mehr als 1000 Syrer nach Deutschland geschleust haben soll, haben Ermittler am Dienstag zerschlagen. Das teilte die Bundespolizei in Potsdam mit. In Italien, Belgien, Frankreich und Schweden wurden den Angaben zufolge insgesamt 16 Menschen festgenommen, Details zu den genauen Orten waren zunächst nicht bekannt.

«Die Organisation verfügte über eine enorme Logistik inklusive eines großen Fuhrparks», so ein Sprecher. «Zehn der Bandenmitglieder waren Geschäftsinhaber eines Fahrzeughandels.» Fahrer seien zumeist Menschen aus Italien mit Finanzproblemen gewesen, etwa durch Drogensucht.

Ausgangspunkt waren unter anderem Ermittlungen der Bundespolizei in München, wie es hieß. Den Erkenntnissen zufolge hat die internationale Gruppe mit Sitz im italienischen Como vor allem Syrer von Budapest aus über Österreich nach Deutschland und in andere Schengen-Staaten geschleust.

Mindestens 1115 Menschen seien bei 125 Aktionen nach Deutschland oder Österreich gebracht worden, «wobei die Dunkelziffer weitaus höher sein dürfte», wie ein Sprecher berichtete. 25 Bandenmitglieder seien identifiziert worden. Nach einem Rechtshilfeersuchen der italienischen Behörden habe die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein ihre Akten zur Verfügung gestellt. Vor allem dies habe den Schlag ermöglicht.

