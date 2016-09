Brandenburg nimmt Berlin Flüchtlinge ab - Mehrzahl Familien

Jetzt ist es unter Dach und Fach: Brandenburg quartiert bis zu 995 Berliner Flüchtlinge zeitweise bei sich ein, setzt aber eine feste Obergrenze für allein reisende junge Männer. Nicht mehr als 300 von ihnen wird das Flächenland in seinem Erstaufnahme-Standort in Wünsdorf (Teltow-Fläming) übernehmen. Das Kabinett in Potsdam und der Berliner Senat stimmten am Dienstag dieser Vereinbarung zu. Die Übernahme soll am 1. Oktober beginnen, berichtete Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Schröter betonte, die Infrastruktur in Wünsdorf sei für Familien konzipiert. «Deswegen haben wir im Zuge der Verhandlungen auch sehr darauf gedrängt, dass tatsächlich Familien untergebracht werden.» Die Länder hatten Monate verhandelt. Brandenburg soll nur Flüchtlinge aufnehmen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Berlin will die Migranten zurückzunehmen, wenn die Integration beginnen kann.

