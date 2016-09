Deutsche Reus, Mihambo und Scherbarth bei «Berlin fliegt»

Rund einen Monat nach seiner enttäuschenden Vorstellung bei den Olympischen Spielen wird Topsprinter Julian Reus für Deutschland beim Länderkampf «Berlin fliegt» teilnehmen. Neben dem deutschen Rekordhalter über 100 Meter sind die Olympia-Vierte im Weitsprung, Malaika Mihambo, und Stabhochspringer Tobias Scherbarth für den Wettkampf am 11. September nominiert. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Vor einem Jahr hatte das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbands den Wettbewerb vor dem Brandenburger Tor für sich entschieden und sich zum vierten Mal den Sieg gesichert. Diesmal konkurriert das deutsche Trio in der Nationen-Wertung mit Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Neu im Programm ist ein Sprint, bei dem die Höchstgeschwindigkeit nach 40 Metern gemessen wird.

Reus war in Rio bereits im Vorlauf über 100 Meter gescheitert. Am 29. Juli hatte der 28-Jährige in Mannheim noch den deutschen Rekord auf 10,01 Sekunden verbessert.