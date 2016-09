Eisbären verabschieden «Legenden» Nickel und Karrenbauer

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrem Wechsel zum Vorgänger-Club verabschieden sich Hartmut Nickel und Bernd Karrenbauer von den Eisbären Berlin. Vor dem Heimspiel gegen den EHC München am 23. September sollen beide gewürdigt werden. «Hartmut und Bernd sind Legenden bei Dynamo und den Eisbären», sagte Geschäftsführer Peter Lohn Lee in einer Mitteilung des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag.

Nickel, noch als Berater tätig, erlebte als Spieler und Co-Trainer alle 22 Meistertitel der Eisbären und des Vorgängervereins SC Dynamo Berlin mit. Karrenbauer ist derzeit als Betreuer beschäftigt und war 1962 sogar noch ein Jahr vor Nickel zu Dynamo gekommen. 1966 holte er neben der Meisterschaft noch EM-Bronze mit dem DDR-Nationalteam.

