Freunde der Staatsbibliothek ehren Wim Wenders

Der Filmemacher Wim Wenders (71) wird vom Freundeskreis der Berliner Staatsbibliothek mit dem Max-Herrmann-Preis ausgezeichnet. In seinem Film «Der Himmel über Berlin» (1987) habe Wenders dem Haus «ein ebenso schönes wie bleibendes filmisches Denkmal» gesetzt, erklärte der Freundeskreis-Vorsitzende André Schmitz am Dienstag zur Begründung. Die Auszeichnung wird am 14. September vergeben. Sie erinnert an den Literatur- und Theaterwissenschaftler Max Herrmann, der 1942 im KZ Theresienstadt ums Leben kam.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 16:10 Uhr

