Grüne fordern Verzicht auf Wohnsitzauflage für Flüchtlinge

Die Grünen in Brandenburg lehnen eine Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbewerber ab. Eine solche Regelung würde die Bewegungsfreiheit und Integration der Flüchtlinge einschränken, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Landtag, Ursula Nonnemacher, an Dienstag in Potsdam. Die Einwände gegen die Auflage seien bei der Anhörung zu dem vom Bundestag vor einigen Wochen beschlossnen Integrationsgesetz «sehr schwerwiegend» gewesen.

Da die Landesregierung ihre Meinungsbildung zu diesem Thema noch nicht abgeschlossen habe, hofft die Grünen-Politikerin nach eigenen Worten, dass Brandenburg von der Wohnsitzauflage keinen Gebrauch mache. Mit Blick auf Baden-Württemberg fügte Nonnemacher hinzu, im Gegensatz zu anderen Ländern verfüge die Mark über genügend freistehenden Wohnraum für Flüchtlinge.

Nach Bayern hatte am Montag auch Baden-Württemberg unter dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) eine solche Auflage für Migranten erlassen. Ziel des Integrationsgesetzes des Bundes ist es, anerkannte Asylbewerber gleichmäßig auf das Land zu verteilen und zu vermeiden, dass sich Ghettos bilden.

