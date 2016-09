dpa

Bauteil für Förderbücke im Tagebau Nochten angeliefert

Die Montagearbeiten an der Förderbrücke F60 im Tagebau Nochten gehen voran. Am Dienstag wurde die 315 Tonnen schwere Große Schwinge angeliefert und mit Hilfe von zwei großen Kränen an der richtigen Stelle positioniert. «Es lief alles nach Plan», sagte Projektleiter René Zimpel. Allein eine Stunde habe der Transport mit einem speziellen Schwerlastmodul gedauert - bei einer Geschwindigkeit von sechs Kilometer pro Stunde. Das mächtige Bauteil wurde zwei Kilometer von der Förderbrücke entfernt vormontiert. Von Mittwoch an soll die Große Schwinge dann eingebaut werden. Die Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr an dem Großprojekt.

Zimpel sprach von einem «Meilenstein» bei den laufenden Arbeiten. Bereits seit mehr als sechs Wochen ruht der Betrieb im Tagebau Nochten, damit die beiden tonnenschwere Bauteile - die Große Schwinge und der darüber liegende Rollentisch - ausgetauscht werden können. Zusammen bringen die Teile mehr als 500 Tonnen auf die Waage.

In den nächsten sechseinhalb Wochen werden dann die Bauteile fertig montiert und eingestellt, damit am 21. Oktober die Förderbrücke F60 wieder in Betrieb genommen werden kann. Nötig wurde der aufwendige Austausch, weil sich durch Umbauten in der Vergangenheit das Eigengewicht der riesigen Förderbrücke verändert hatte.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen