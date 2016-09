Mord am Kottbusser Tor - Täter Hells-Angels-Sympathisant?

Auf den ersten Blick wirkt die Gegend um das Kottbusser Tor in Kreuzberg nicht bedrohlich. Allerdings nahmen Drogenhandel, Taschendiebstahl und Überfälle in den vergangenen Jahren stark zu. Nun wurde ein Mann erschossen.

In Zeitungsberichten ist auch die Rede von einem zweiten Mann, ebenfalls ein Unterstützer der Hells Angels, der bei den tödlichen Schüssen am Samstagabend dabei war und nach dem die Polizei ebenfalls sucht. Zwei Hells-Angels-Rocker, die am Samstagabend in Kreuzberg am Tatort waren, wurden von der Polizei nur als Zeugen befragt. Steltner hatte trotzdem betont, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Tat etwas mit dem Rockermilieu zu tun habe.