dpa

Fahnen auf Halbmast: Trauer um Alt-Bundespräsident Scheel

An öffentlichen Gebäuden wehen an diesem Mittwoch die Flaggen auf Halbmast. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat wegen des Staatsaktes für den gestorbenen Alt-Bundespräsidenten Walter Scheel Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden der Landesverwaltung, der Kommunalverwaltungen und sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung angeordnet, außerdem für die Staatskanzlei und die Ministerien. Scheel war am 24. August im Alter von 97 Jahren gestorben. Er wird in Berlin-Zehlendorf beigesetzt. Caffier sagte über den FDP-Politiker, zu seinen wichtigsten politischen Vermächtnissen zähle seine neue Ostpolitik, die er als Außenminister vorantrieb. Die Unterzeichnung des Moskauer Vertrages 1970 werde heute als eine Grundlage für die spätere Wiedervereinigung Deutschlands angesehen.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 12:30 Uhr

Quelle: dpa

